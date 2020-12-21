Судьи из бригады Иванова перед матчем «Тамбов» — «Урал» пили водку в Саранске. Видео

Судьи из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура РПЛ «Тамбов» — «Урал» (1:1) пили водку в ресторане Balcon в Саранске. Видео посиделки опубликовано в телеграм-канале «Честность не порок».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

По данным источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть они пили водку менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

Ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин будет отстранён. Он был замечен после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников южан. Они вместе употребляли алкогольные напитки.

В РФС посчитали такое поведение арбитра неприемлемым. Сам судья не признал вины.