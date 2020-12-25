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Сенников: Леонченко скромный, а у гендиректора должна быть жёсткая рука

Сенников: Леонченко скромный, а у гендиректора должна быть жёсткая рука
Футбол / РПЛ 0
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал смену руководства «железнодорожников».

«Кикнадзе работал на благо клуба, но у него просто не получилось в чём-то, особенно в результате. В этой ситуации, наверное, высшие руководители решили сделать так, чтобы клуб дальше не стал падать. Мы же не знаем точно, это отставка или руководители «Локомотива» попросили вывести их из штата. Я думаю, это обоюдное решение.

Естественно, все будут вспоминать про увольнение Юрия Павловича Сёмина. Из-за этого все болельщики кричали, это ключевой момент.

Владимира знаю давно, мы с ним вместе ещё играли в «Шиннике» в 1998 году. Он был капитаном «Торпедо». Я знаю его как футболиста, по рабочим делам с ним не сталкивался. В команде Леонченко был лидером. Могу сказать о нём только хорошее: интеллигентный, культурный, матерного слова от него не услышать. Не знаю, какой он функционер. Управлять футбольным клубом не так просто. Леонченко скромный, а у гендиректора должна быть жёсткая рука», — цитируют Сенникова «Известия».

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