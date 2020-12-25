«Козёл пришёл растить капусту». Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на назначение Владимира Леонченко на пост генерального директора «Локомотива».



«O, Леонченко-таки назначили… Люди меняются, конечно, но вообще – козёл пришёл растить капусту. В добрый путь, «Локомотив», — написал Уткин в своём «твиттере».



Ранее пост генерального директора «Локомотива» покинул Василий Кикнадзе. Также из клуба ушёл председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.



Леонченко выступал за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Завершил карьеру игрока в 2007 году, после чего работал тренером, был футбольным агентом, возглавлял профсоюз российских футболистов и тренеров.



«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

Воевал с Прядкиным и хотел закрыть РПЛ. Кто стал новым гендиректором «Локо» Владимир Леонченко долгое время работал председателем Профсоюза футболистов. А ещё играл в футбол с Аркадием Дворковичем.