«Козёл пришёл растить капусту». Уткин — о новом гендиректоре «Локомотива»

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на назначение Владимира Леонченко на пост генерального директора «Локомотива».
«O, Леонченко-таки назначили… Люди меняются, конечно, но вообще – козёл пришёл растить капусту. В добрый путь, «Локомотив», — написал Уткин в своём «твиттере».
Ранее пост генерального директора «Локомотива» покинул Василий Кикнадзе. Также из клуба ушёл председатель совета директоров Анатолий Мещеряков.
Леонченко выступал за московские «Динамо», «Торпедо» и «Локомотив» и другие клубы. Завершил карьеру игрока в 2007 году, после чего работал тренером, был футбольным агентом, возглавлял профсоюз российских футболистов и тренеров.
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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