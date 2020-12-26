Дасаев назвал лучшего вратаря РПЛ в 2020 году

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев назвал лучшего вратаря России в 2020 году.
«Можно отметить Акинфеева, Сафонова и Максименко. Но лучшим назову Матвея, потому что он очень серьёзно прибавил в 2020 году и может рассчитывать на самое хорошее продолжение карьеры», — сказал Дасаев.
Матвей Сафонов с 2017 года защищает цвета «Краснодара», с этого года вызывается в сборную России. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в 14 матчах, пропустив 18 голов. В Лиге чемпионов Сафонов провёл 6 игр, пропустив 10 голов.
21 декабря пресс-служба «Краснодара» сообщила, что голкипер команды Матвей Сафонов женился. Клуб поздравил футболиста с днём свадьбы. Ранее стало известно, что Сафонов получил травму. Голкипер травмировался перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (1:1).
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20:47Сёмин назвал вратаря года в РПЛ Эксклюзив
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