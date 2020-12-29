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Сергей Овчинников опубликовал пост после ухода из ЦСКА

Сергей Овчинников опубликовал пост после ухода из ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал уход из клуба. Сегодня, 29 декабря, «армейцы» расстались со специалистом в связи с истечением его контракта.

«Благодарен руководству клуба, огромное спасибо ребятам – в ЦСКА потрясающие игроки, с которыми было приятно работать все эти годы. Они большие молодцы, верю, что у этой команды большое будущее, и буду переживать за них. Игорь – феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним!

Отдельно хочу поблагодарить Леонида Викторовича, который в своё время позвал меня в ЦСКА, многое почерпнул у него в профессиональном плане. Семь лет красно-синей жизни были замечательными, пришло время двигаться дальше! Но сначала чуть отдохнуть», — написал Овчинников в своём «инстаграме».

Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА. Что всё это значит?
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