Овчинников и Онопко ушли из ЦСКА. Что всё это значит?

ЦСКА объявил об уходе из клуба многолетних помощников главного тренера Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Специалисты покинули команду в связи с истечением срока действия контрактов.

Почему ушли Овчинников и Онопко

По нашей информации, в тренерском штабе ЦСКА назрел конфликт. В частности, Овчинников и Онопко в последнее время не разделяли идей Виктора Гончаренко. Старший тренер ЦСКА не стеснялся публично критиковать главного.

«Что касается замен Эджуке и Дзагоева, решение принимает главный тренер, — говорил Овчинников, исполнявший обязанности главного тренера вместо Гончаренко в матче с «Химками». — Я согласен, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Что-то ищем, но пока игроки, которые вышли на замену, не сильно усилили игру».

Публичное несогласие с главным тренером — это уже конфликт взглядов. А Босс никогда не скрывал желания вернуться на первый план. Судя по разбросу мнений в соцсетях, некоторые болельщики красно-синих не прочь были видеть Овчинникова на месте Гончаренко на постоянной основе. Но страшно представить, что в таком случае устроил бы фанатский актив ЦСКА, никогда не скрывавший негативного отношения к Сергею Ивановичу.

Фото: «Чемпионат»

По нашей информации, Онопко, как и Овчинников, во многом был не согласен с Гончаренко. Но Виктор Савельевич никогда себя не выпячивал. Что мы вообще знаем об Онопко в ЦСКА? Он, безусловно, легендарный игрок в прошлом, но в «армейской» команде стопроцентно своим так и не стал. Целовал шарф — это мило. Бегал в двусторонках на тренировке — это круто. Но чем ещё он запомнился? Человек в команде с 2009 года, а вспомнить о нём толком нечего.

Кто же войдёт в штаб Гончаренко? По нашим данным, в клубе уже определились с заменой тренеров, и вскоре об этом будет объявлено официально.

А что Гончаренко?

Казалось, что уход Гончаренко — решённое дело. Тренер неоднократно просил отпустить его, но в клубе решили не спешить.

Гончаренко может покинуть ЦСКА. Что вообще происходит в клубе У него есть два матча. Но станет ли без Гончаренко лучше?

Так, например, очередная отставка случилась после домашней игры против «Урала» (2:2). Но боссы ЦСКА просьбу об увольнении не удовлетворили. Об уходе Гончаренко планировали объявить после матча с «Ростовом». Вы знаете, что произошло дальше. Тишина.

Фото: РИА Новости

В случае отставки Гончаренко команду должен был возглавить Василий Березуцкий. Но уйдёт ли теперь Гончаренко? Решение убрать Овчинникова и Онопко можно расценивать как очередной жест поддержки Гончаренко. В ближайшее время тренер встретится с начальством для обсуждения трансферных планов. Кажется, Гончаренко получил карт-бланш от руководства до конца сезона. Виктор Михайлович победил?