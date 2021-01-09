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Куман: «Барселона» знала, что больше не может проигрывать

Куман: «Барселона» знала, что больше не может проигрывать
Футбол / Испания 0
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал результат матча 18-го тура Примеры с «Гранадой» (4:0).

«Было трудно войти в игру, но мы спокойно владели мячом. Это важная победа. Мы знали, в какой ситуации оказались и что больше не можем проигрывать. Была хорошая неделя, команда выиграла три матча, показала хороший футбол. Мы показали, что команда растёт, стало больше уверенности. Забили четыре гола, это очень позитивно. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Кумана Marca.

«Гранада» принимала «Барселону» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 12-й минуте — мяч пришёл к Антуану Гризманну после рикошета, француз развернулся к воротам и пробил точно в сетку. Арбитр сначала не засчитал гол, но потом указал на центр. На 35-й минуте Гризманн сделал передачу к чужой штрафной на Лионеля Месси, тот свободно принял мяч и пробил в ближний угол.

На 42-й минуте аргентинец оформил дубль ударом со штрафного, тем самым и доведя счёт до разгромного. Точку в матче поставил Гризманн, также оформив дубль. Усман Дембеле выполнил заброс в штрафную, где Гризманн первым касанием принял мяч, а вторым пробил точно под дальнюю штангу. На 78-й минуте с поля был удалён защитник «Гранады» Хесус Вальехо.

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