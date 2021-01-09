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Дубли Месси и Гризманна позволили «Барселоне» на выезде разгромить «Гранаду»

Дубли Месси и Гризманна позволили «Барселоне» на выезде разгромить «Гранаду»
Футбол / Испания 0
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«Гранада» принимала «Барселону» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.

Счёт был открыт на 12-й минуте — мяч пришёл к Антуану Гризманну после рикошета, француз развернулся к воротам и пробил точно в сетку. Арбитр сначала не засчитал гол, но потом указал на центр. На 35-й минуте Гризманн сделал передачу к чужой штрафной на Лионеля Месси, который свободно принял мяч и пробил в ближний угол.

Уже на 42-й минуте аргентинец оформил дубль ударом со штрафного и довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил Гризманн, также оформив дубль. Усман Дембеле выполнил заброс в штрафную, где Гризманн первым касанием мяч принял, а вторым пробил точно под дальнюю штангу. На 78-й минуте с поля был удалён защитник «Гранады» Хесус Вальехо.

Таким образом, «Барселона» набрала 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» (24) — на 7-м месте.

Испания - Примера. 18-й тур
09 января 2021, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Гризманн – 12'   0:2 Месси – 35'   0:3 Месси – 42'   0:4 Гризманн – 63'
Удаления: Вальехо – 78' / нет
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