Гвардиола: для «Манчестер Сити» все турниры имеют важное значение

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 3-го раунда Кубка Англии с «Бирмингем Сити» (3:0).
«Первая задача выполнена. Сегодня были задействованы несколько молодых игроков, которые помогли нам пройти в следующий раунд Кубка Англии.
Если вы посмотрите на последние сезоны „Манчестер Сити“ с тех пор, как я приехал сюда, то увидите, что мы ни разу не относились спустя рукава ни к одному турниру. Именно поэтому мы находимся в четвёртом финале Кубка английской лиги подряд. Кубок Англии мы выиграли два сезона назад и были в полуфинале в прошлом сезоне.
Для нас хорошая новость, что после карантина вернулись такие игроки, как Кайл Уокер и Габриэль Жезус.
Для шести-семи игроков сегодняшний матч можно назвать успешным. В каждом матче мы будем стараться выиграть, и если игроки будут более или менее свежими, я буду их использовать», — приводит слова испанца официальный сайт «горожан».
- 10 января 2021
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