Оздоев: с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» были «наши» матчи. Тяжело, что упустили их

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал выступление команды в Лиге чемпионов УЕФА.

«Да, мы неудачно сыграли в Лиге чемпионов. Но не сказал бы, что мы её так сильно провалили. Нас прибил матч с «Брюгге». Это был наш матч по всем аспектам. Наш матч был и с «Лацио». Наш матч был и с Дортмундом. Но так получилось. Тяжело, что упустили эти матчи. Не сказать, что мы плохо выступили. В плане игры мы смотрелись достойно.

В чемпионате мы тоже теряли многих футболистов. Кто-то пропускал матчи из-за травм. Так что спады иногда у нас бывали. Но мы понимали, что концовка первой части — это матчи, которые нам надо забирать. Так что собрали все силы, которые у нас были, и сделали последний рывок. В таких матчах, как со «Спартаком» и «Динамо», мы в любом случае должны выигрывать", — цитирует Оздоева Sport24.

В нынешнем сезоне «Зенит», набрав одно очко, занял последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Таким образом, «Зенит» второй раз подряд финишировал на последнем месте в группе.