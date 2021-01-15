Первый тренер Миранчука: уверен, что Лёша талантливей Малиновского, играет ярче

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что считает своего воспитанника талантливее его одноклубника Руслана Малиновского.
«Уверен, что Миранчук талантливей Малиновского, Лёша — более черновой футболист, играет ярче. Игра не пошла, а он переломил, забил первый гол, выбрал правильную позицию, сделал всё идеально в техническом смысле», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Накануне, 14 января, бергамаски встречались с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский хавбек открыл счёт в концовке первого тайма, а в итоге его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира. Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.
- 15 января 2021
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