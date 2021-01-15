Первый тренер Миранчука: Гасперини не совсем прав. Лёше нужен минимум тайм

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, оценил игру воспитанника в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).



«Лёша играл хорошо, забил. Но Гасперини старается ограничивать Миранчука во времени, думаю, не доверяет немного. Инициатива взять Лёшу в «Аталанту» была от тренера, но, наверное, он пока не видит того, что хочет. Алексей — такой человек, которому надо играть минимум тайм, и он всегда принесёт пользу. Для яркой игры нужно время. Тем более новая обстановка, лига, несравнимая с нашим футболом. РПЛ можно сравнить со второй лигой Италии. Переключите с итальянского чемпионата сразу на русский, даже когда играет «Зенит» с тем же «Спартаком» — на порядок ниже. «Зенит» примерно одного уровня с «Кальяри». А «Кальяри» находится внизу турнирной таблицы, у нас бы эта команда играла в тройке. Вот и вся разница.



Я очень хочу, чтобы Лёшу никогда не меняли, но мы знаем, что у людей своё мнение. Может, тренер в чём-то прав, но я считаю, что не совсем. Зачем-то ты его взял, ещё и дёшево. Алексею надо играть как минимум тайм. А гол — это коронное: с разворота левой ногой. Он с детства так забивал, в стиле Миранчука. Лёша в любой команде бы так забил, если бы ему дали шанс», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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