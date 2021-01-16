Грант прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Челси»

Бывший тренер «Челси» Авраам Грант прокомментировал информацию о возможном возвращении в лондонский клуб.
«Я в курсе информации, что распространяется в СМИ. Получил множество приятных сообщений от болельщиков „Челси“ в соцсетях, это приятно. Но должен сказать, что не получал из клуба официальных обращений. Что касается нынешней ситуации в „Челси“, то сейчас всем нужно время. Верю, что Фрэнк Лэмпард хорошо справится с работой и принесёт пользу клубу. Всем — удачи», — приводит слова Гранта talkSPORT.
Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под руководством специалиста лондонская команда заняла второе место в чемпионате Англии (сезон-2007/2008) и вышла в финал Лиги чемпионов (сезон-2007/2008). Грант работал в «Маккаби» (Тель-Авив), «Вест Хэм Юнайтед», «Партизане», а также в сборных Израиля и Ганы.
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