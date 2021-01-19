«Локомотив» объявил об уходе Слободана Райковича

«Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе защитника Слободана Райковича. Контракт 31-летнего сербского футболиста с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
Напомним, Райкович стал игроком «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не отметился результативными действиями.
Райкович – воспитанник сербского ОФК, за основной состав которого дебютировал в 15 лет. В 2005 году «Челси» купил Слободана за € 5 млн, однако за лондонскую команду он не сыграл. «Челси» отдавал защитника в аренду в ОФК, ПСВ, «Твенте» и «Витессу». В 2011 году Райкович перешёл в «Гамбург», за который провел 45 матчей и забил два гола. Сезон-2015/2016 Райкович отыграл за «Дармштадт», а последние четыре года провёл в Италии, выступая за «Палермо» и «Перуджу».
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