«Барселона» в дополнительное время обыграла клуб Сегунды Б в Кубке Испании

В Корнелье-де-Льобрегат (Испания) на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия» завершилась встреча 1/16 финала Кубка Испании, в которой «Барселона» в дополнительное время сумела обыграть «Корнелью», выступающую в Сегунде Б (3-й дивизион чемпионата Испании – прим. «Чемпионата»), со счётом 2:0.

Основное время прошло без забитых мячей, а уже на старте дополнительного времени французский нападающий сине-гранатовых Усман Дембеле вывел гостей вперёд. На добавленной минуте к дополнительному времени датский нападающий каталонцев Мартин Брайтвайт укрепил преимущество «Барселоны» и установил окончательный счёт – 2:0.

По ходу поединка подопечные Рональда Кумана не смогли реализовать 2 пенальти – на 39-й минуте Миралем Пьянич не сумел обыграть вратаря, а на 80-й минуте уже Усман Дембеле не реализовал возможность.

Отметим, что на 118-й минуте «Корнелья» осталась в меньшинстве после полученной второй жёлтой карточки Альбертом Эстельесом.