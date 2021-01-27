Клопп: «Ливерпуль» — не лучшая команда мира, но мы по-прежнему можем обыграть любого

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями о предстоящем матче 20-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур».



«Хочу, чтобы матч со «шпорами» стал поворотным моментом для нас, но добиться положительного результата было бы тоже неплохо. Мы пропустили три гола в последнем матче, и это явно не то, что мы хотим видеть.



Я человек, который не будет думать, что жизнь всегда должна быть идеальной, а команда должна только лишь побеждать. Мы раздражены и будем биться жёстко и до конца. «Ливерпуль» будет позитивно настроен по отношению к положительным моментам, но критически — к отрицательным.



В четверг мы будем готовы к битве с «Тоттенхэмом», но я не знаю куда это нас приведёт. Мы играли с ними в декабре, и я понимаю, что в хорошие времена легче верить в то, что делаешь. Но я никогда не принадлежал к числу тренеров, которые работают только в комфортных условиях.



Правильный ответ на наши последние неудачи — отреагировать на некоторые ошибки и сохранить те моменты, которые работали хорошо. Мы стабильно демонстрируем хорошие отрезки в матчах и с каждым разом делаем это чаще. В этом мире мы слишком быстро теряем доверие и веру. Так везде: либо всё отлично, либо наоборот. Но между этим куча стадий.



Вижу, что парни стараются, работают. Мы работаем как команда над решениями проблем. Это сложная игра, и мне это нравится. Основная причина, по которой я люблю футбол, — для побед мне не нужно быть идеальным.



«Ливерпуль» хочет быть командой, против которой никто не хочет играть. Нас называли лучшей командой мира, но это не было правдой. Однако мы по-прежнему можем обыграть лучшую команду мира. Но нам нужно доказывать это на поле. Чем больше негатива про нас говорят, тем, возможно, это сильнее помогает нам. Мы можем снова воссоздать этот бойцовский дух и показать, насколько мы сильны», – приводит слова Клоппа Daily Mail.



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 28 января. Начало — в 23:00.

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