Моуринью считает, что судьи наказывают его жёстче, чем других тренеров АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался об отношении к своей персоне со стороны судей и дисциплинарного комитета в Англии.

«Что я могу сказать, так это то, что когда я вёл себя плохо, я платил за это сразу двумя способами. Я наблюдал за игрой по телевизору в раздевалке, при этом выплачивая денежный штраф. Я чувствую, что с некоторыми другими менеджерами всё по-другому. С ними всё иначе. Сейчас я просто надеюсь, что они судьи будут выполнять свою работу и действовать так, как должны.

Чувствую, что со мной произошла эволюция. Я почувствовал эволюцию эмоционального контроля – чем спокойнее я, тем лучше читаю игру. И я счастлив, что мои помощники иногда обращаются к арбитрам для обратной связи, а я остаюсь в привилегированном положении.

Я чувствовал, что должен изменить своё поведение, чему я действительно очень доволен. Это моё личное дело. Я не могу говорить за других людей», — цитирует Моуринью Goal.