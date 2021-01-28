Моуринью считает, что судьи наказывают его жёстче, чем других тренеров АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался об отношении к своей персоне со стороны судей и дисциплинарного комитета в Англии.
«Что я могу сказать, так это то, что когда я вёл себя плохо, я платил за это сразу двумя способами. Я наблюдал за игрой по телевизору в раздевалке, при этом выплачивая денежный штраф. Я чувствую, что с некоторыми другими менеджерами всё по-другому. С ними всё иначе. Сейчас я просто надеюсь, что они судьи будут выполнять свою работу и действовать так, как должны.
Чувствую, что со мной произошла эволюция. Я почувствовал эволюцию эмоционального контроля – чем спокойнее я, тем лучше читаю игру. И я счастлив, что мои помощники иногда обращаются к арбитрам для обратной связи, а я остаюсь в привилегированном положении.
Я чувствовал, что должен изменить своё поведение, чему я действительно очень доволен. Это моё личное дело. Я не могу говорить за других людей», — цитирует Моуринью Goal.
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