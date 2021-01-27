Моуринью: нельзя сравнивать работу в «ПСЖ» с работой в АПЛ. Это просто несравнимо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии домашнего матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» ответил на вопросы журналистов.



«Ожидаю, что Деле Алли будет с нами и после закрытия январского трансферного окна, и об этом я твержу с начала месяца. Я и не ждал, что кто-либо покинет команду или присоединится к ней. Окно уже скоро закроется, и я не верю, что нас ждут какие-либо события. Впрочем, футбол есть футбол, иногда случаются неожиданности.



Томас Тухель успешно работал в Бундеслиге и французской Лиге 1, но нельзя сравнивать работу в «ПСЖ» с работой в АПЛ. Это просто несравнимо.



«Ливерпуль» в последнее время не может выиграть, но такая ситуация в этом сезоне была уже в каждом клубе, особенно в традиционной шестёрке лидеров. Ни одна команда не может постоянно побеждать. У всех бывают трудные периоды — у кого-то раньше, у кого-то позже», — приводит слова Моуринью официальный сайт «шпор».



Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» состоится завтра, 28 января. Начало — в 23:00.

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