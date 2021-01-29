Форвард сборной Румынии, которым интересовались российские клубы, перешёл в «Парму»

«Парма» на официальном сайте объявила о трансфере нападающего «Стяуа» и сборной Румынии Денниса Мана. Контракт 22-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее сообщалось, что румынским форвардом интересовались «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Румынский клуб получил предложение «Краснодара» в размере € 10 млн. Однако владелец «Стяуа» Джиджи Бекали не захотел продавать игрока за такие деньги и ожидал более солидного предложения. Маном и ещё одним игроком румынской команды, вингером Флоринелем Команом, интересовался ЦСКА, предлагая за обоих € 12 млн.
В нынешнем сезоне Ман принял участие в 17 матчах за «Стяуа», забил 17 голов и отдал 7 результативных передач. С 2018 года Ман вызывается в национальную команду Румынии.
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