Источник: хавбек «Ювентуса» Сами Хедира перейдёт в «Герту»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира продолжит карьеру в «Герте», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, контракт 33-летнего футболиста с берлинским клубом будет рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что Хедира ведёт переговоры с «Эвертоном».



Хедира выступает за туринский «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник не провёл ни одного матча в итальянской Серии А. Ранее немецкий футболист играл за «Штутгарт» и мадридский «Реал». с 2009 по 2018 год Хедира вызывался в национальную команду Германии. В составе сборной хавбек — чемпион мира (2014) и бронзовый призёр мундиаля в ЮАР (2010).

«Герта» в 19 встречах набрала 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.