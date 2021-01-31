Источник: хавбек «Ювентуса» Сами Хедира перейдёт в «Герту»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира продолжит карьеру в «Герте», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, контракт 33-летнего футболиста с берлинским клубом будет рассчитан на два года. Ранее сообщалось, что Хедира ведёт переговоры с «Эвертоном».
Хедира выступает за туринский «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник не провёл ни одного матча в итальянской Серии А. Ранее немецкий футболист играл за «Штутгарт» и мадридский «Реал». с 2009 по 2018 год Хедира вызывался в национальную команду Германии. В составе сборной хавбек — чемпион мира (2014) и бронзовый призёр мундиаля в ЮАР (2010).
«Герта» в 19 встречах набрала 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
- 31 января 2021
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