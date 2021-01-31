Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может перейти в «Торино» на правах аренды, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу.



По информации источника, «Торино» рассчитывает арендовать Ругани до конца сезона-2020/2021. Напомним, сейчас Ругани выступает за «Ренн» на правах аренды. Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, в ноябре 2020 года агент Давиде Торчиа, представляющий интересы Ругани, сказал, что «Ювентус» отказался от трансфера игрока в «Зенит» за € 30 млн.

В нынешнем сезоне Ругани принял участие в 1 матче французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2016 по 2018 год Ругани вызывался в национальную команду Италии.