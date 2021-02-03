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Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение «Ман Юнайтед» со счётом 0:9

Главный тренер «Саутгемптона» отреагировал на поражение «Ман Юнайтед» со счётом 0:9
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль выразил мнение о причинах разгромного поражения его подопечных со счётом 0:9 от «Манчестер Юнайтед» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

«С такой командой, как «Манчестер Юнайтед», всегда тяжело и в формате 11 на 11, что уж говорить, когда теряешь игрока уже через 3 минуты после начала игры.

Мы старались как можно дольше оставить свои ворота в неприкосновенности во 2-м тайме, чтобы в итоге снова пропустить девять мячей. После того поражения от «Лестера» (0:9) мы смогли собраться, надеюсь, так получится и в этот раз.

90 минут могут быть очень длинными. Результат есть, и мы должны снова жить с ним. В целом мы проводим хороший сезон, сегодня никто не ожидал такого вечера, который отражает того, что мы сделали в этом сезоне. Трудно объяснить, что происходит в моей голове — мы должны пережить это снова», — цитирует Хазенхюттля BBC.

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