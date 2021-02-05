«Тоттенхэм» — «Челси». Видеообзор центрального матча 22-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Челси».

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда одержала вторую победу кряду в АПЛ. «Шпоры», набрав 33 очка, находятся на 8-м месте. Серия поражений команды в чемпионате Англии составляет три матча. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити», набрав 47 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Шеффилдом», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Вест Бромвичем».