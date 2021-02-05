Моуринью сдулся? Тухель сделал за 10 дней больше, чем Особенный за год!

Томас Тухель впечатляюще дебютировал в «Челси» с точки зрения некоторых статистических показателей. В первых двух матчах под руководством немца с «Вулверхэмптоном» и «Бёрнли» команда владела мячом 75% игрового времени и не допустила ни одного удара в створ своих ворот. Последний тренер, который начинал работу с «Челси» с пары «сухарей» – Рафа Бенитес в 2012 году.

Но, конечно, против «Тоттенхэма» в гостях рассчитывать на такие цифры было непросто. Пусть даже «шпоры» потеряли травмированного Гарри Кейна. По сути, именно во встрече с командой Жозе Моуринью немец по-настоящему знакомился с АПЛ.

Тем не менее на исходе стартовых 15 минут игры у «Челси» снова был потрясающий показатель владения – 78%! За этот отрезок команда Тухеля заработала четыре угловых, однако ни один из них не превратила в по-настоящему голевой момент. Лучший шанс имел в первой же атаке, через несколько секунд после начала матча Тимо Вернер, который отчаянно стремился прервать свою 12-матчевую «сухую» серию в АПЛ.



«Тоттенхэм» при начале «Челси» атак встречал соперника узкой четвёркой впереди, чтобы не дать команде Тухеля использовать формальное численное преимущество в центре. Хозяева выключали опорников гостей из розыгрыша мяча. И это в целом работало, за исключением нескольких эпизодов, когда синие находили пространство за счёт комбинаций на третьего. Поэтому до гола на 24-й минуте «Челси» ни разу не пробил в створ, а вот «Тоттенхэм» сделал то, что не смогли ни «Вулверхэмптон», ни «Бёрнли»: Сон Хын Мин заставил Эдуарда Менди поймать летевший в ворота мяч.



В середине первого тайма команду подвёл Эрик Дайер. Защитник «шпор» упал в собственной штрафной, после чего, пытаясь выбить мяч, попал по голеностопу Вернера. Это пенальти. Очень глупый пенальти. Жоржиньо пробил с «точки» без выкрутасов – и забил.

«Тоттенхэм» играл просто, но счёт 0:1 требовал от хозяев уже более сложных решений на поле. До перерыва команда Жозе Моуринью так и не перестроилась. Она заметно уступала не только по владению, а ещё и ударам – 2:7 (в створ – 1:1).

Во втором тайме принципиально ничего не изменилось. Хотя показалось, что «Тоттенхэм» попробовал более агрессивно прессинговать, больше играть в пас под давлением «Челси» на всех участках поля. Команда Тухеля эффективнее двигала мяч, чем Моуринью двигал своих игроков тактическими указаниями. «Шпоры» совсем не понимали, как дойти хотя бы до штрафной синих. На сцене стадиона «Тоттенхэма» одни успешно играли какие-то свои роли, а другие смотрели за этим шоу с первого ряда зрительских мест, лишь иногда вовлекаясь в представление.

Только на 79-й минуте свежий Эрик Ламела наконец-то пробил из-за штрафной: второй удар в створ ворот Менди за три матча при Тухеле. До 87-й минуты это было всё, что создал «Тоттенхэм». И всё-таки вопреки логике игры в концовке «шпоры» имели супермомент! Редкий случай, когда игроки хозяев сумели расставиться в атаке, завершился кроссом справа и ударом головой Винисиуса Мораиса. Вот тут «Челси» действительно повезло!

Но в целом синие заслуженно победили в дерби, нанеся после перерыва ещё 11 ударов по воротам «Тоттенхэма».