Джикия: подсказки Гапонова? То, что он такой голосистый, это только плюс

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в товарищеском матче с «Ригой» (4:0).
«Самое главное, что выиграли и без серьёзных травм обошлись. Уедем с хорошим настроением. Да, „Рига“ жёстко играла, и прошлые игры были немного жёсткие. Но это нормально здесь. Поможет быстрее включиться в соревновательный режим.
У Соболева был неприятный стык. Как он упал, подошёл к нему. Посмотрим, думаю, ничего серьёзного. Гапонов подсказывал? Вы за игрой плохо смотрели. В последних матчах он получил много игровой практики. То, что он такой голосистый, это только плюс", — сказал Джикия в интервью пресс-службе «Спартака», выложенном на YouTube-канале клуба.
«Спартак» принимал «Ригу» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась крупной победой номинальных хозяев — 4:0.
- 7 февраля 2021
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