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«Спартак» разгромил «Ригу» в товарищеском матче

«Спартак» разгромил «Ригу» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» принимал «Ригу» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ) и завершилась крупной победой номинальных хозяев — 4:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 58-й минуте плотным ударом гол забил полузащитник Роман Зобнин. На 65-й минуте нападающий Эсекьель Понсе реализовал пенальти, отправив мяч в левую девятку. На 85-й минуте «Спартак» довёл счёт до разгромного усилиями полузащитника Виктора Мозеса, который также успешно исполнил одиннадцатиметровый. Точку в матче поставил форвард Джордан Ларссон с голевой передачи Зобнина.

Стоит отметить, что в матче не принимал участия защитник Самуэль Жиго, получивший ушиб бедра перед этой встречей. В ходе матча ушиб колена получил нападающий Александр Соболев. Форвард был заменён в начале встречи.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
07 февраля 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
4 : 0
Рига
Рига, Латвия
1:0 Зобнин – 58'   2:0 Понсе – 65' (пен)   3:0 Мозес – 85' (пен)   4:0 Ларссон – 90'
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