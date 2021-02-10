Гжегож Крыховяк назвал главную проблему «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк назвал главную проблему московского клуба в нынешнем сезоне.



«Наша главная проблема в том, что не всегда можем забить сколько хотим, сколько нужно для победы. И это проблема не форвардов, а всей команды. Необходимо больше работать на тренировках. Оттачивать голевые ситуации, сфокусироваться на реализации. Как вы тренируетесь, так и играете, ничего другого пока не придумано. У нас много голевых моментов, но недостаточно голов. Значит, нужно работать именно над этим. Повторяю, не только бомбардирам. Шансы для них создаёт полузащита, она тоже должна делать это лучше, чем сейчас.



Футбол — прекрасная игра, которая дарит удовольствие. Но это ещё и тяжёлый труд, требующий полной собранности. Мы не можем быть полностью удовлетворены тем, что делаем. Мы должны становиться лучше, лучше и лучше. Каждый день, в рутинной работе. Только так придут голы и победы», — цитирует Крыховяка «Матч ТВ».

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