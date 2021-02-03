Роман Нойштедтер назвал трёх игроков, которые его особенно впечатлили в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Роман Нойштедтер назвал трёх игроков, которые его особенно впечатлили в Российской Премьер-Лиге.



«Я не так много матчей в России смотрю, но Азмун очень прогрессирует в последнее время. Ещё нравится Баринов, жаль, что он сломался. Антон Миранчук играет в хороший футбол, его брат Лёша и Крыховяк в прошлом сезоне классно смотрелись. В России есть достойные футболисты, это хорошо», — цитирует Нойштедтера «Матч ТВ».



«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны еврокубков на 3 очка. В первом матче после зимнего перерыва бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля. Начало — в 16:30 мск.

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