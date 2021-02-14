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«Саутгемптон» впервые в своей истории проиграл шесть матчей подряд в чемпионате Англии

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» завершился стартовый матч воскресной программы 24-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.



По сообщению Opta Sport, «Саутгемптон» впервые в своей истории проиграл шесть матчей подряд в чемпионате Англии.

Фотографию можно посмотреть на странице Opta Joe в "Твиттере".

«Святые» поочерёдно уступили «Лестер Сити» (0:2), лондонскому «Арсеналу» (1:3), «Астон Вилле» (0:1), «Манчестер Юнайтед» (0:9) и «Ньюкасл Юнайтед» (2:3).

Видео победного гола «Вулверхэмптона» в матче с «Саутгемптоном»

«Вулверхэмптон» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 13-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе.