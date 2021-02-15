АПЛ запретила тренерам «Вулверхэмптона» праздновать голы как раньше
Стало известно, почему тренерский штаб «Вулверхэмптона» в последних матчах сдержаннее празднует голы своей команды.
У наставника «волков» Нуну Эшпириту Санту много помощников, и раньше они бурно праздновали взятия ворот, обнимаясь и толпясь в технической зоне.
Как сообщает The Athletic, английская Премьер-лига вынесла предупреждение «Вулверхэмптону» и пригрозила наказанием, потребовав от тренеров соблюдать антикоронавирусный протокол.
«Вулверхэмптон», набрав 30 очков в 24 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. От зоны вылета команду отделяют 12 очков.
Видеообзор недавней волевой победы «Вулверхэмптона» в матче с «Саутгемптоном»:
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