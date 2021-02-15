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АПЛ запретила тренерам «Вулверхэмптона» праздновать голы как раньше

АПЛ запретила тренерам «Вулверхэмптона» праздновать голы как раньше
Футбол / Англия 0

Стало известно, почему тренерский штаб «Вулверхэмптона» в последних матчах сдержаннее празднует голы своей команды.

У наставника «волков» Нуну Эшпириту Санту много помощников, и раньше они бурно праздновали взятия ворот, обнимаясь и толпясь в технической зоне.

Как сообщает The Athletic, английская Премьер-лига вынесла предупреждение «Вулверхэмптону» и пригрозила наказанием, потребовав от тренеров соблюдать антикоронавирусный протокол.

«Вулверхэмптон», набрав 30 очков в 24 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. От зоны вылета команду отделяют 12 очков.

Видеообзор недавней волевой победы «Вулверхэмптона» в матче с «Саутгемптоном»:

Ральф Хазенхюттль раскритиковал судейство после матча «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»
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