АПЛ запретила тренерам «Вулверхэмптона» праздновать голы как раньше

Стало известно, почему тренерский штаб «Вулверхэмптона» в последних матчах сдержаннее празднует голы своей команды.



У наставника «волков» Нуну Эшпириту Санту много помощников, и раньше они бурно праздновали взятия ворот, обнимаясь и толпясь в технической зоне.



Как сообщает The Athletic, английская Премьер-лига вынесла предупреждение «Вулверхэмптону» и пригрозила наказанием, потребовав от тренеров соблюдать антикоронавирусный протокол.



«Вулверхэмптон», набрав 30 очков в 24 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны еврокубков на 9 очков. От зоны вылета команду отделяют 12 очков.

Видеообзор недавней волевой победы «Вулверхэмптона» в матче с «Саутгемптоном»: