Заур Хапов: выходит в холл Бесков в халате: «Хочешь играть в «Спартаке?» — «Да!»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, как его приглашали играть в московский «Спартак».



«Было так. 1987 год, я на сборах с Нальчиком в Приэльбрусье, Бесков в своём любимом Кисловодске. Оттуда приехали тренер Шубин и селекционер Покровский, сказали ждать, придёт вызов. Так и случилось. Я из Нальчика — в Москву, сам добрался до Тарасовки. А там тренировка: Дасаев, Хидиятуллин, Бубнов, Родионов, Черенков… Первая мысль — развернуться и уехать. Глыбы! Но администратор Саша Хаджи сказал ждать. Закончилась тренировка, выходит в холл Бесков в халате: «Хочешь играть в «Спартаке?» — «Да!»



Полтора года с Дасаевым, пока не ушёл в аренду в «Шинник», это что-то. Шесть вратарей нас было, включая Черчесова и Стауче. Серьёзная наука», — цитирует Хапова «Матч ТВ».

Тренер вратарей «Локо»: по отношению к Сёмину всё было грубо и подло, спорт ни при чём