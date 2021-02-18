Заур Хапов: выходит в холл Бесков в халате: «Хочешь играть в «Спартаке?» — «Да!»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, как его приглашали играть в московский «Спартак».
«Было так. 1987 год, я на сборах с Нальчиком в Приэльбрусье, Бесков в своём любимом Кисловодске. Оттуда приехали тренер Шубин и селекционер Покровский, сказали ждать, придёт вызов. Так и случилось. Я из Нальчика — в Москву, сам добрался до Тарасовки. А там тренировка: Дасаев, Хидиятуллин, Бубнов, Родионов, Черенков… Первая мысль — развернуться и уехать. Глыбы! Но администратор Саша Хаджи сказал ждать. Закончилась тренировка, выходит в холл Бесков в халате: «Хочешь играть в «Спартаке?» — «Да!»
Полтора года с Дасаевым, пока не ушёл в аренду в «Шинник», это что-то. Шесть вратарей нас было, включая Черчесова и Стауче. Серьёзная наука», — цитирует Хапова «Матч ТВ».
- 18 февраля 2021
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