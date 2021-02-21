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ЦСКА в большинстве обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/4 финала Кубка России

ЦСКА в большинстве обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/4 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0
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ЦСКА принимал хабаровский СКА в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

ЦСКА открыл счёт на 39-й минуте. Не получился удар у Ильи Шкурина, однако после пары рикошетов мяч выкатился на ногу Ильзату Ахметову и он в касание пробил из-за штрафной в дальний угол.

На 52-й минуте нападающий СКА Владислав Брагин получил красную карточку за жёсткий фол против Марио Фернандеса. На 54-й минуте за москвичей дебютировал форвард Хосе Саломон Рондон.

На 66-й минуте Никола Влашич удвоил преимущество ЦСКА. Бактиёр Зайнутдинов выкатил мяч на хорвата, который обработал мяч и с правой ноги идеально пробил в дальний угол.

Таким образом, ЦСКА вышел в 1/4 финала Кубка России. Следующий соперник «армейцев» определится жребием.

Кубок России. 1/8 финала
21 февраля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Ахметов – 39'   2:0 Влашич – 66'
Удаления: нет / Брагин – 52'
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