Анхелиньо: Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе

Защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо рассказал о своём пребывании в «Манчестер Сити».



«Гвардиола уничтожил мою уверенность в себе. После перехода из ПСВ в „Манчестер Сити“ я оказался в центре его внимания. Пеп наблюдал за мной в двух предсезонных встречах и больше не дал мне шансов. Так что я был счастлив переходу в „РБ Лейпциг“ и стал полноценной частью клуба. В „РБ Лейпциг“ я почувствовал доверие с первого дня. Клуб и тренер дали мне невероятный толчок вперёд. Теперь я счастлив и имею возможность стабильно играть», — приводит слова Анхелиньо Goal.com.



Анхелиньо перешёл из ПСВ в «Манчестер Сити» в 2019 году. За английский клуб защитник сыграл в 6 матчах. В 2020 году Анхелиньо перешёл в «РБ Лейпциг» на правах аренды, а в феврале 2021 года заключил полноценный контракт с немецким клубом.

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