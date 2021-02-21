Ван Гал: Гвардиола считает победу в Лиге чемпионов с «Ман Сити» своей великой целью

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Луи ван Гал поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.



«Гвардиола считает победу в Лиге чемпионов с «Сити» своей великой целью, видит этот трофей своей самой большой победой. Он дважды выигрывал главный европейский клубный турнир с «Барселоной», но хочет показать, что может сделать это и с другой командой. Не стоит забывать, что и «Ман Сити» отчаянно пытается выиграть этот трофей.



Ещё одной причиной, по которой, мне кажется, у Хосепа хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов нынешнего сезона, является то, что он пересмотрел свои атакующие футбольные принципы. Он отказался от догматического принципа всегда играть в атакующий футбол», – приводи слова Луи ван Гала Mundo Deportivo.



Хосеп Гвардиола, будучи футболистом «Барселоны», выступал под руководством Луи ван Гала с 1997 по 2000 год.

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