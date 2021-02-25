«Ман Сити» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.



Счёт был открыт на 29-минуте матча — защитник «Сити» Жоау Канселу с левого фланга вырезал шикарную подачу в штрафную за спины защитникам «Боруссии» на набежавшего в ту зону полузащитника Бернарду Силву, который головой переправил мяч в угол ворот.



На 65-й минуте, находясь в пределах чужой штрафной, Бернарду Силва исполнил аккуратную скидку головой на нападающего Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.



Встреча прошла в Будапеште, а не в Мёнхенгладбахе из-за ограничительных мера, введённых в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию», состоится 16 марта. Начало встречи – в 23:00 мск. Предполагается, что матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.