«Ман Сити» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.
Счёт был открыт на 29-минуте матча — защитник «Сити» Жоау Канселу с левого фланга вырезал шикарную подачу в штрафную за спины защитникам «Боруссии» на набежавшего в ту зону полузащитника Бернарду Силву, который головой переправил мяч в угол ворот.
На 65-й минуте, находясь в пределах чужой штрафной, Бернарду Силва исполнил аккуратную скидку головой на нападающего Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.
Встреча прошла в Будапеште, а не в Мёнхенгладбахе из-за ограничительных мера, введённых в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию», состоится 16 марта. Начало встречи – в 23:00 мск. Предполагается, что матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.
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