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«Ман Сити» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ман Сити» на выезде обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 29-минуте матча — защитник «Сити» Жоау Канселу с левого фланга вырезал шикарную подачу в штрафную за спины защитникам «Боруссии» на набежавшего в ту зону полузащитника Бернарду Силву, который головой переправил мяч в угол ворот.

На 65-й минуте, находясь в пределах чужой штрафной, Бернарду Силва исполнил аккуратную скидку головой на нападающего Габриэла Жезуса, который в борьбе протолкнул мяч в сетку ворот, установив окончательный счёт матча.

Встреча прошла в Будапеште, а не в Мёнхенгладбахе из-за ограничительных мера, введённых в Германии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию», состоится 16 марта. Начало встречи – в 23:00 мск. Предполагается, что матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
24 февраля 2021, среда. 23:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Силва – 29'   0:2 Жезус – 65'
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