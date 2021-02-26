«Челси» может продать Тэмми Абрахама

Будущее нападающего лондонского «Челси» Тэмми Абрахама в команде оказалось под вопросом.
Как сообщает The Athletic, в клубе довольны выступлением форварда Оливье Жиру и могут продлить с ним контракт, истекающий этим летом. С учётом того что синие опередили главной трансферной целью на ближайшее окно Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», Абрахам рискует остаться без игровой практики. Его соглашение с «Челси» рассчитано до 2023 года, и, вероятно, клуб захочет максимально заработать на его продаже, не дожидаясь времени, когда цена на него упадёт.
Отмечается, что сам Абрахам по-прежнему амбициозен. Он хочет остаться в «Челси» и продолжить борьбу за место в стартовом составе.
Тэмми является воспитанником синих. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Видео последнего гола Абрахама в АПЛ:
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