«Зенит» — «Ростов»: Соу забил курьёзный гол после ошибки Кержакова

Нападающий «Ростова» Али Соу забил дебютный гол за ростовчан в матче с «Зенитом».

В концовке первого тайма Соу добил мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.