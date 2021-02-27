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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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16:20 Мск
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«Зенит» — «Ростов»: Соу забил курьёзный гол после ошибки Кержакова

«Зенит» — «Ростов»: Соу забил курьёзный гол после ошибки Кержакова
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Ростова» Али Соу забил дебютный гол за ростовчан в матче с «Зенитом».

В концовке первого тайма Соу добил мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».

«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.

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