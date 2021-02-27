«Зенит» — «Ростов»: Соу забил курьёзный гол после ошибки Кержакова
Нападающий «Ростова» Али Соу забил дебютный гол за ростовчан в матче с «Зенитом».
В концовке первого тайма Соу добил мяч в ворота после ошибки голкипера Михаила Кержакова. Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу. От груди нападающего мяч отлетел в Кержакова, после чего ударился о штангу, и Али без помех добил его в ворота.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».
«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
17:37
-
17:35
-
17:35
-
17:22
-
17:21
-
17:15
-
17:01
-
16:56
-
16:53
-
16:50
-
16:36
-
16:36
-
16:19
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:55
-
15:54
-
15:49
-
15:37
-
15:29
-
15:27
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:35
-
14:20
-
14:05
-
14:01
-
13:30
-
13:28
-
12:57
-
12:54
-
12:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам