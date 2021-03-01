Ришарлисон реализовал выход один на один и открыл счёт в матче «Эвертон» — «Саутгемптон»

В Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» проходит заключительный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Саутгемптон». Идёт 18-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт уже на девятой минуте матча — полузащитник «ирисок» Гилфи Тор Сигурдссон вырезал передачу на Ришарлисона, который убежал на рандеву с вратарём «святых» Фрейзером Форстером и послал мяч мимо него в ворота.

Видео гола Ришарлисона

Это пятый гол 23-летнего бразильца в нынешнем розыгрыше АПЛ. Ришарлисон отличился в третьем матче чемпионата Англии подряд: до этого он отличился 17 февраля в перенесённом матче 16-го тура с «Манчестер Сити» (1:3) и 20 февраля в 25-м туре с «Ливерпулем» (2:0).



«Саутгемптон» в 25 матчах набрал 30 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (40) — на седьмом месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).



Матч первого круга «Саутгемптон» — «Эвертон» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой «святых» со счётом 2:0.