Кандидат в президенты «Барселоны»: в последние годы «Реалу» всё шло на пользу

Кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша поделился мнением о противостоянии каталонского клуба и мадридского «Реала» в последние годы.
«Я решительно должен сказать о том, о чем думают все: «Реалу» в последние годы всё шло на пользу, а «Барселона» страдала. Я уважаю Флорентино Переса и мадридский «Реал», но это так», — передает слова Фрейши Marca.
Также кандидат в президенты заявил, что, вне зависимости от результата выборов, у «Барселоны» будет достойный президент.
«Кто бы ни победил — у «Барселоны» будет хороший президент. Люди знают, как голосовать. После победы в Кубке Испании в матче с «Севильей» я разговаривал как с Лапортой, так и с Фонтом».
Выборы президента «Барселоны» состоятся в воскресенье, 7 марта. В качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша.
- 4 марта 2021
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