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«Брайтон» — «Лестер»: Лаллана, Варди, Рикарду — в старте. Мэддисон — вне заявки

«Брайтон» — «Лестер»: Лаллана, Варди, Рикарду — в старте. Мэддисон — вне заявки
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Лестер Сити» на матч 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Зе Амекс» в Брайтоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Санчес, Уайт, Данк, Бёрн, Велтман, Лаллана, Биссума, Троссард, Гросс, Мак Аллистер, Мопе.

Запасные: Стил, Модер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Тау, Зачири, Уэлбек.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Кастань, Сёюнджю, Фофана, Рикарду, Амарти, Тилеманс, Тавареш, Ндиди, Варди, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Дэйли-Кэмпбелл, Томас, Фукс, Олбрайтон, Чодури, Флинн, Лешаела, Менди.

Подопечные Брендана Роджерса в 27 матчах набрали 50 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте. У «чаек» один матч в запасе.

Матч первого круга «Лестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион» состоялся 13 декабря 2020 года и завершился победой «лисов» со счётом 3:0.

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