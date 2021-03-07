«Вест Бромвич» — «Ньюкасл Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 7 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Бромвич» — «Ньюкасл Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Николас Хоптон. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Ньюкасл Юнайтед» в 26 матчах набрал 26 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» (17) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (65).
В первом круге турнира «Ньюкасл» обыграл «Вест Бромвич» со счётом 2:1. Встреча состоялась 12 декабря 2020 года.
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