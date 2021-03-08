Червиченко: трансфер Промеса менее удачный, чем переход того же Рондона

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил игру вернувшегося в стан красно-белых нападающего Квинси Промеса и выступления новичка ЦСКА форварда Хосе Саломон Рондона.

«Промес? Неудачный трансфер. Менее удачный, чем тот же Рондон. Даже сделал себе листочек и выписываю их удачные действия. С «Ахматом» Рондон здорово выглядел, а Промес воспользовался тем, что Ионов и Газинский изображали кегли, открылся и забил. Кроме этого гола, я в исполнении Квинси почти ничего и не увидел. Я не говорю, что он плохой игрок. Но за те деньги, которые на него потратили… Он отрабатывает максимум 30% из них», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

25 февраля «Спартак» объявил на своём официальном сайте о завершении перехода Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года.