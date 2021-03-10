«Тоттенхэм» планирует продлить аренду Бэйла ещё на сезон

Лондонский «Тоттенхэм» хочет продлить аренду игрока «Реала» Гарета Бэйла ещё на один сезон. Об этом сообщает Football.London.
По информации источника, у «шпор» есть опция выкупа валлийского футболиста или продление его контракта ещё на сезон на прежних условиях.
Ранее главный тренер «Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что Бэйл выглядит счастливее, чем когда-либо. Также, по словам специалиста, игрок стал более решительным. При этом наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что не заинтересован в возвращении валлийца.
Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 11 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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