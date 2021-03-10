«Такие матчи входят в историю». Тренер «Порту» — о сенсации в противостоянии с «Ювентусом»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/8 финала с «Ювентусом» (2:3 ДВ). В первой встрече «драконы» одолели соперника со счётом 2:1 и в следующий раунд прошли благодаря правилу выездного гола.



«Такие матчи попадают в историю клуба. Игроки зажгли болельщиков своей страстью. У меня коллектив, состоящий из очень храбрых игроков, которые идеально воплотили в жизнь мой план. А ведь нам противостояла великая команда с футболистами высочайшего класса. Нам пришлось трудно, но и мы создали сложности «Ювентусу». Мы были настоящей командой.



Я очень благодарен ребятам и хочу их поздравить с блестяще проделанной работой. После удаления Тареми мы показали, из чего сделан «Порту». Ни на секунду не переставали верить в успех. Это то, что у «Порту» в крови. Перед дополнительным временем сказал игрокам, что каждый должен постараться ещё лучше. В таких ситуациях мы часто находим свою лучшую игру», — цитирует Консейсау пресс-служба УЕФА.

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