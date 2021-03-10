Лопетеги: «Севилья» не заслужила вылета. Мы превзошли «Боруссию» в трёх таймах из четырёх

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов по итогам ответного матча 1/8 финала с дортмундской «Боруссией» (2:2). В первой встрече его подопечные уступили сопернику со счётом 2:3.



«Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счётом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы. Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня.



Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча. Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня.



Мы могли пройти дальше и заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли «Боруссию» в трёх таймах из четырёх», — цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА со ссылкой на клубное телевидение «Севильи».

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов. Разбор удивительного эпизода Гол засчитали, потом отменили и назначили пенальти, который пришлось перебивать. Вау!