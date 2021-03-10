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«Боруссия» – «Севилья» – 2:2, Лига чемпионов, 9 марта 2021, видео рекорда Эрлинга Холанда

Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Григорий Телингатер
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов. Разбор удивительного эпизода
Гол засчитали, потом отменили и назначили пенальти, который пришлось перебивать. Вау!
Футбол / Лига чемпионов 0
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«Боруссия» прошла «Севилью» в 1/8 финала ЛЧ. Самым удивительным и ярким эпизодом матча стал второй гол Холанда. На 48-й минуте нападающий забил с острого угла, и судья Чакыр засчитал взятие ворот. На табло счёт стал 2:0 в пользу немцев, но арбитр отправился смотреть повтор и в результате гол был отменен, а назначен пенальти за предыдущий эпизод. Дело в том, что VAR обнаружил фол всё на том же Холанде.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
09 марта 2021, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Холанд – 35'   2:0 Холанд – 54' (пен)   2:1 Эн-Несири – 68' (пен)   2:2 Эн-Несири – 90+6'

Счёт отмотали на 1:0, и Холанд отправился бить пенальти. Голкипер «Севильи» Боно справился и с ударом с точки, и с последующим добиванием. Игра продолжилась и длилась ещё 20 секунд. За это время «Севилья» успела убежать в контратаку и дойти до штрафной соперника. Однако затем судья предоставил «Боруссии» возможность перебить пенальти, потому что Боно двумя ногами вышел с линии ворот до удара.

Снова исполнять отправился Холанд, который пробил в тот же угол, что и раньше. И опять вратарь дотянулся до мяча, но он всё-таки зашел в ворота. На эмоциях нападающий даже спровоцировал потасовку. Холанд подбежал к голкиперу и что-то эмоционально ему прокричал. Игрокам «Севильи» это не понравилось и случилась небольшая заварушка (по жёлтой получили Жордан и Холанд).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальной странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

Этот гол оказался для Холанда 20-м в Лиге чемпионов. Нападающий стал самым молодым футболистом, которому покорилась эта отметка. Эрлингу сейчас 20 лет (21 июля исполнится 21 год). Норвежец обошёл Мбаппе, а топ-3 выглядит так:

• Холанд (20 лет и 231 день)
• Мбаппе (21 год и 355 дней)
• Месси (22 года и 266 дней)

Неудивительно, что Холанду ещё потребовалась меньше всех матчей, чтобы забить 20 мячей в ЛЧ (нападающий сделал дубль в обоих матчах с «Севильей»). Два десятка голов он положил за 14 матчей.

• Холанд (14 матчей в ЛЧ)
• Кейн (24 матча в ЛЧ)
• Дель Пьеро (26 матчей в ЛЧ).

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