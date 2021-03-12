Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Динамо» Шварц: не устал от московских морозов. Хорошая погода

Тренер «Динамо» Шварц: не устал от московских морозов. Хорошая погода
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о погоде в столице России.

«Не могу сказать, что устал от московских морозов. Хорошо себя чувствую. За последние два дня мы провели две хорошие тренировки. Погода и сейчас хорошая, но я бы хотел посмотреть на Москву при лучах солнца, когда погода будет ещё лучше», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

Шварц возглавил «Динамо» в прошлом году. Завтра, 13 марта, команде предстоит сыграть со «Спартаком». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Динамо», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны еврокубков на 1 очко.

Тренер «Динамо» Шварц придумал себе прозвище по примеру Моуринью и Клоппа
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021