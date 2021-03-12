Тренер «Динамо» Шварц: не устал от московских морозов. Хорошая погода

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о погоде в столице России.



«Не могу сказать, что устал от московских морозов. Хорошо себя чувствую. За последние два дня мы провели две хорошие тренировки. Погода и сейчас хорошая, но я бы хотел посмотреть на Москву при лучах солнца, когда погода будет ещё лучше», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



Шварц возглавил «Динамо» в прошлом году. Завтра, 13 марта, команде предстоит сыграть со «Спартаком». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Динамо», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от зоны еврокубков на 1 очко.

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