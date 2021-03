Тренер «Динамо» Шварц придумал себе прозвище по примеру Моуринью и Клоппа

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц придумал себе прозвище по просьбе болельщиков.



Бывший наставник «Челси» Жозе Моуринью, ныне возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур», по приезде в Англию назвал себя Special One (Особенный). Позднее на Туманный альбион перебрался Юрген Клопп, которого назначили в «Ливерпуль». Он назвал себя Normal One (Нормальный).



«Если говорить об игре слов, то я бы назвал себя Russian One (Русский). Но не хотел бы вдаваться в игру слов Моуринью и Клоппа», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



Шварц возглавил «Динамо» в прошлом году. Завтра, 13 марта, команде предстоит сыграть со «Спартаком». Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

