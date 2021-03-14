Червиченко — о Промесе: тренеры «Спартака» ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего Квинси Промеса в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:1).
«Промес раскрутился всего один раз, правда, ему показалось, что ворота шире на пять метров, чем есть на самом деле. С каждым разом Квинси будет на поле всё меньше и меньше. Не уверен, что это вообще тренерская идея. Но вы видите, как хозяин его любит. Идут услужливо навстречу, ставят дорогущую покупку на поле в ущерб игре. Из четырёх нападающих «Спартака» Промес худший. Лучший в команде Соболев, потом Ларссон, затем Понсе, а потом уже Промес. Будь сначала на поле Понсе, «Спартак» бы раньше вышел вперёд и победил бы увереннее», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».
- 14 марта 2021
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