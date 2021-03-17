Капитан «Боруссии» М: «Ман Сити» был лучше нас 180 минут. Такой соперник нам не по зубам

Капитан мёнхенгладбахской «Боруссии» Ларс Штиндль высказался о вылете команды из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Манчестер Сити» в 1/8 финала (0:2, 0:2).
«Мы играли против одной из лучших команд мира. Мы очень мало владели мячом, и у нас было очень мало моментов, потому что «Сити» снова показал невероятный футбол. Мы много ждали от самих себя, создали несколько полумоментов и должны были забить хотя бы один гол.
Мы попытались сыграть в свой футбол, но это очень тяжело против такой команды, которая ведёт свою игру. Они были лучше нас на протяжении 180 минут. Они не оставляли нам ни времени, ни пространства и постоянно выдавливали нас из своей зоны.
Нам не удавалось выходить в ключевые зоны. Гол нам бы очень помог, конечно, ведь мы работали не покладая рук. Они были настолько хороши, что, думаю, мы просто должны признать: такой соперник нам не по зубам», — цитирует Штиндля пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Germany.
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